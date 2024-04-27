Ляйсан Утяшева рассказала о своем отношении к макияжу

Жена Павла Воли и успешная телеведущая Ляйсан Утяшева время от времени радует подписчиков интересными наблюдениями или новой информацией. Накануне спортсменка задумалась о макияже и его долгой истории.

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«Задумывались ли вы о том, как долго существует макияж?», — задалась вопросом Ляйсан Утяшева.

Спортсменка в силу различных обстоятельств привыкла к яркому макияжу на лице, который изначально был нужен ей для выступлений на соревнованиях, а после стал актуален для работы в кадре во время очередных телевизионных съемок или для подготовки контента для социальных сетей. Задавшись вопросом о самом существовании макияжа Ляйсан решила более детально подойти к данной теме и выяснила, что в прошлом яркий макияж часто вызывал различные реакции и отношение к нему было неоднозначным.

«В древности, например, использование яркого макияжа было крайне популярно. В Египте глаза и губы акцентировались темными и яркими оттенками, такими как черный и красный. Это считалось символом богатства и высокого статуса. При этом, в Древней Греции и Риме использование яркого макияжа у женщин было запрещено, и они предпочитали естественный и свежий образ, — написала в телеграм-канале Утяшева. — В 20-м веке ситуация с ярким макияжем начала меняться. В 1920-х годах в моду вошел яркий губный помада красного цвета, что стало символом освобождения женщин и нового образа. В 1960-х годах яркий макияж стал популярным благодаря поп-культуре и движению хиппи — и относились к нему очень по-разному... В последующие десятилетия яркий макияж стал нормой и популярным в различных модных трендах».

Нельзя не отметить и то, что сегодня яркий макияж принимается и ценится в модной индустрии и не только в ней. Многие женщины используют его для самовыражения, повышения уверенности или в качестве способа скрыть недостатки внешности. Однако, отношение к яркому макияжу все еще может быть различным в зависимости от культуры и традиций разных народностей. В конечном счете, делать макияж ярким или отдавать предпочтение естественности — выбирать лишь вам.