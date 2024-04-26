Босоножки и не только — какая обувь в моде летом 2024

Ну что, все готовы летящей походкой выйти из мая? Да-да, мы в него только вошли, но сейчас на носу майские с его прогулками и тусовками, а потом и до отпуска рукой подать. Какая обувь будет актуальна, когда солнце, наконец, изволит светить в полную силу (а не как иногда) и мы дружно облачимся в легкую летнюю одежду?

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Балетки

Они уже несколько сезонов подряд остаются в тренде, но нет никаких сомнений в том, что в 2024 году лидером в этом сегменте будет их более тонкая версия.

«Они бесконечно удобны и очень универсальны, чтобы сочетаться со всем: от джинсов до милых дневных платьев, одежды, сшитой на заказ и даже вашей любимой одежды для пляжного отдыха», — уверяет стилист Светлана Зяблицева.

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Кроссовки на тонкой подошве

Неважно, являетесь ли вы поклонником New Balance (фанатов наверняка много!), или приверженцем других брендов спортивной обуви, вы никак не можете обойтись без пары удобный кроссовок.

«Один из самых популярных стилей прошлого года, они не собираются сбавлять обороты и в 2024 году, но с таким количеством цветовых сочетаний что выбрать точно есть из чего. Сочетаем их по-прежнему с любой одеждой — от классического делового костюма до романтического платья мини или в пол», — говорит Светлана.

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Туфли или босоножки красного цвета

Красные оттенки появились на всех модных подиумах, поэтому не стоит удивляться, что этот цвет будет актуальным и для обуви.

«Если для вас идея тотального красного образа кажется чересчур сложной, то разумно погрузиться в этот тренд классические красные туфельки. Это еще и очень секси», — предлагает Светлана.

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Платформа

Да, тут нет никакого противоречия с обувью на плоской подошве. Они мирно уживаются вместе!

«Независимо от того, нравятся ли вам туфли Mary Janes, мокасины, мюли, вьетнамки или сандалии, в этом году вам стоит обратить внимание на более тяжелые модели. Они особенно хорошо сочетаются с суперженственными летними платьями-миди и добавят изюминку вашим летним образам», — говорит стилист.

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Сандалии и туфли с ремешком

Это надежная и удобная обувь, которая одинаково хорошо смотрится как с повседневными джинсами и любимым черным костюмом, так и с вечерним платьем. Выберите пару на низком каблуке, чтобы почувствовать (снова) настоящий вкус 90-х.

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Сандалии на каблуке киттен

«Это такой модный заподвыподверт. Он не совсем каблук — то есть он как бы есть, но такая обувь очень удобна. Он не низкий, но и не высокий, это действительно крутой способ быть модной, не жертвуя комфортом. Обратите внимание — заостренный носок, конечно же, является формой сезона», — объясняет Светлана.

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Практичные сандалии

Просто, удобно, практично — и можно отправляться куда угодно, и в город, и в горы, и на пляж.

«Я бы носила их со всем, начиная от летних платьев и джинсов и заканчивая шортами, брюками-карго, купальником и расслабленной одеждой для отдыха. И вам советую», — заключает стилист.