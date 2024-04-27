10 модных лонгсливов, которые помогут разнообразить ежедневные образы

Главная героиня этой весны — футболка с длинным рукавом aka лонгслив. Этот предмет гардероба одинаково хорошо миксуется с джинсами и строгими брюками, а также с юбками — короткими и длинными, из плотной ткани и в бельевом стиле.

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Классический лонгслив движется в ногу со временем, поддерживая основные тенденции. Здесь и полупрозрачные модели, и романтичные спущенные плечи, и кокетливая драпировка, которые выглядят весьма феерично. Про воротник-поло тоже не забываем: вырез на горловине может быть декорирован как пуговицами, так и молнией. А как насчет того, чтобы усложнить себе жизнь? Забудьте о проблемах: мы про тренд на многослойность, когда один лонгслив надевается на другой. Или другой вариант — майка поверх лонга.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

Столкнувшись с палитрой, позвольте себе разгуляться. Черный и белый (а лучше даже молочный) — это, бесспорно, классика, но в рядах базы давно уже случилось пополнение в виде графита и шоколада во всем их многообразии. Особенно свежо будут смотреться и трендовые цвета вроде дерзкого красного, благородного бургунди и пастельного желтого в оттенке «сливочное масло».

Что касается принтов, то про полосатую тельняшку все еще можно сказать «на все руки от скуки». Она уверенно ведет себя в любых фешн-ситуациях и комбинациях. Анималистические узоры тоже не дремлют, придавая скромному лонгсливу смелости. То же самое касается и броских надписей, которые так любит популярный нынче стиль гранж. Кстати, о нем: всякие рваности, потертости, «ржавости» прижились и на лонгсливах.