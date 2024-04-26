Какие средства для кожи пользуются особой популярностью у бьюти-блогеров

Синоптики прогнозируют яркое солнце и летнее тепло в мае: время подумать о защите кожи. Почему SPF-кремы так популярны у блогеров, «Клопс» рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Ольга Рау.

Солнце вредит коже?

— Солнце необходимо всем живым организмам, под его воздействием синтезируются важные вещества в организме, формируются биоритмы, поднимается настроение. Но не стоит забывать про пагубное влияние избыточной инсоляции на кожу. Помимо острого воздействия в виде солнечного дерматита, существуют и эффекты накопительного действия — нарушается правильное деление клеток кожи, появляются свободные радикалы, провоцирующие фотостарение, пигментацию, розацеа и появление новообразований, в том числе злокачественных.

Могут ли возникнуть проблемы без специальной защиты?

— Лучи UVA спектра составляют более 95% процентов излучения, проникающего на Землю. Они проходят через тучи, стекло и роговой слой кожи, действуют мягко, безболезненно, но вызывают нарушения в работе клеток кожи, синтезе ДНК, коллагена и эластина.

Лучи UVB спектра действуют более мощно, но часть их задерживается физическими барьерами, не достигая клеток дермы. Без специальной защиты наша кожа очень уязвима перед солнечным излучением.

Зачем использовать SPF-кремы и как выбрать подходящий?

— SPF-защита предотвращает фотоповреждение кожи, блокирует деструктивное действие солнечной инсоляции. Загорать вы будете, но мягко и безопасно.

Рекомендую приобретать фотозащитные средства в аптеке, а не в супермаркете. Аптечные продукты имеют научную доказательную базу, содержат вещества в должной концентрации и обеспечивают стойкую защиту. Выбирайте средства SPF 30-50, содержащие химический или физический фактор протекции, защищающие от UVA и UVB лучей.

Как вы думаете, почему SPF-кремы стали так популярны среди бьюти-блогеров?

— SPF-средства стали популярными среди бьюти-блогеров, потому что сейчас сформировался стойкий тренд на чистую, здоровую, сияющую кожу без пигментации, новообразований и преждевременных морщин. Множество аппаратных и инъекционных методов в косметологии направлены именно на улучшение качества кожи, а чтобы сохранить эти результаты и профилактировать фотостарение тема SPF-защиты сейчас особенно актуальна.

Какие ошибки часто совершаются при выборе и применении SPF-кремов?

— Основными ошибками при выборе и применении кремов являются приобретение некачественного продукта, который не даёт должного уровня защиты, использование фотозащиты для лица, не предназначенной для этой зоны, провоцирующей появление комедонов и воспалений, неиспользование средства во время пасмурной погоды, несвоевременное нанесение и обновление средства во время пребывания на солнце.

Нужно ли ухаживать за кожей после воздействия солнца?

— После солнечного воздействия рекомендую использовать средства, содержащие пантенол, керамиды, мочевину, гиалуроновую кислоту. Эти вещества помогут коже быстрее восстановиться, снимают покраснение и восстанавливают гидробаланс.