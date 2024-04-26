Части тела, которые стареют первыми и как за ними ухаживать

Наш организм стареет неравномерно, какие-то части тела предательски выдают возраст раньше других. Косметолог Анна Степанова рассказала, на какие области обратить внимание в первую очередь, чтобы вовремя «поймать» возрастные изменения.

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Руки

А именно кисти рук.

«Мы используем эту часть тела чаще всего, кисти подвергаются перепадам температур, на них попадают агрессивные вещества, мы обжигаемся и т. д. Если не уделять внимание этой области, уже после 35 лет кожа начнет очень быстро портиться, выдавая ваш возраст», — комментирует эксперт.

Не забывайте об увлажнении и дополнительных процедурах для этой нежной части тела. Лучше всего подойдут парафиновые ванночки, кремы с пантенолом и кислотные составы в зимнее время.

Ягодицы

Казалось бы, эту часть тела мы не так часто демонстрируем, и все же заботиться о ней необходимо так же активно, как и о руках, и шее.

Анна: «Ягодицы быстрее всего накапливают жир, поэтому любые колебания веса крайне негативно сказываются на коже в этой области. Без массажей и физической нагрузки поддержать кожу ягодиц в хорошем состоянии не получится».

Тщательно выбирайте антицеллюлитные средства, а также не забывайте питать эту зону средствами с высоким содержанием кофеина и виноградного масла.

Шея и декольте

Скрывать шею очень сложно, однако, зная это, женщины все равно уделяют все внимание лицу, игнорируя уход за нежной кожей шеи и декольте.

Анна: «Шея стареет чуть ли не раньше рук, так как кожа там очень тонкая и с возрастом пропадает жировая прослойка. Ухаживайте за этой областью так же, как и за лицом, единственное, избегайте слишком агрессивных средств для очищения».

Легкие молочные и миндальные пилинги прекрасно отшелушат нежную кожу, а завершить уход можно кремом с алоэ, который успокоит кожу.