Рэперша Doja Cat опубликовала кадры с откровенной фотосессии в купальнике

Рэперша Doja Cat опубликовала в Instagram серию снимков, на которых снялась в прозрачном купальнике в откровенных позах.

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На ряде кадров, например, 28-летняя исполнительница стоит на коленях на фоне бассейна: ее грудь просвечивается через прозрачный белый купальник. Свой образ рэперша дополнила белыми туфлями на шпильках и солнцезащитными очками.

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Другие снимки Doja Cat сделала уже на воде. На одной из фотографий, ее сняли из-за спины, когда звезда стояла на корточках на доске для серфинга. Свою публикацию девушка сопроводила фразой:

"Я та-а-ак знаменита".

В феврале Doja Cat пришла на премию "Грэмми" в прозрачном платье с обнаженной грудью. Исполнительница позировала фотографам в прозрачном платье-макси телесного цвета с корсетом и шлейфом.

Наряд для артистки создала Дилара Фындыкоглу, турецко-британский дизайнер. Рэперша также надела массивные серьги, черные очки, несколько цепочек, кольца и красные босоножки на каблуках. Doja Cat сделала макияж с красными губами и написала имя дизайнера на лбу.