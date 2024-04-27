Как сейчас выглядят супермодели Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд и другие

Годы не щадят никого, но есть в шоу-бизнесе те, кому этот факт не мешает остаться лучшими в индустрии. Звезды подиума 90-х Кристи Терлингтон, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста стали героинями документального сериала «Супермодели» на Apple TV+, премьера которого прошла накануне.

© Кадр из трейлера фильма "Супермодели"

Обложка Vogue с участием звезд, которая должна была подогреть интерес публики, должного эффекта не оказала: в Сети вовсю критиковали съемку за скучную концепцию и избыток фотошопа. Однако кадры с премьеры фильма вызвали у общественности восторг.

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На живых кадрах звезды подиума выглядят просто фантастически! В комментариях под публикацией Daily Mail — ни одного негативного комментария. Теперь одна из целей сериала не просто выполнена, а перевыполнена: подчеркнуть, что красота остается красотой в любом возрасте. Напомним, что Наоми сейчас 53 года, Кристи — 55, Синди — 57, а Линде — 58.

Напомним, что несколько лет назад Линде Евангелисте сделали неудачную процедуру криолиполиза, после которой у нее началась жировая гиперплазия — то есть жировых клеток стало не меньше, а больше, и убрать лишние килограммы спортом или диетой было уже нельзя. Модель утверждала, что ей был нанесен огромный моральный и физический ущерб, и отсудила у клиники внушительную компенсацию. Кроме того, в сентябре прошлого года Линда сообщила, что уже на протяжении пяти лет борется с раком груди.