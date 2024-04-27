Стилист Рогов назвал вечно модное сочетание в одежде

Стилист Александр Рогов назвал вечно модное сочетание в одежде. Соответствующий пост появился в его Telegram.

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По словам эксперта, всегда актуальной является одежда из денима.

«Главные модницы планеты выбирают тотал деним», — рассказал эксперт.

Свои слова он проиллюстрировал снимками моделей, которые примерили подходящие наряды. Так, на размещенных кадрах манекенщицы надели джинсовые рубашки, брюки, куртки и комбинезоны, дополнив свой образ яркой обувью и сумками.

«Тренд вне времени! Не отставайте и вы!» — посоветовал Рогов.

Ранее в апреле россиянкам назвали самые модные джинсы. По словам стилиста-имиджмейкера Натальи Темиралиевой, популярными стали модели с высокой талией и широкими штанинами, поскольку они визуально удлиняют ноги и стройнят.