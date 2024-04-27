Россиянок призвали не загорать после некоторых процедур для красоты

Врач-дерматолог GMT CLINIC Анжелика Ужва призвала россиянок не загорать после лазерных шлифовок, игольчатого радиолифтинга и некоторых других косметических процедур. О вреде ультрафиолета в некоторых случаях она рассказала «Ленте.ру».

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По словам Ужвы, несмотря на предупреждения врачей о вреде длительного пребывания на солнце, миллионы людей по-прежнему загорают часами. Перед поездкой в отпуск многие женщины отправляются в косметические салоны, чтобы предстать на отдыхе во всей красе. Однако существуют некоторые процедуры, несовместимые с загаром, предупредила врач.

Прежде всего, как сообщила Ужва, нельзя загорать после процедур аппаратной косметологии, вызывающих высокую чувствительность кожи к ультрафиолету. К таким процедурам она отнесла лазерную шлифовку, фототерапию, игольчатый радиолифтинг.

"После проведения таких процедур отправляться на пляж можно не менее, чем через месяц, и даже в этом случае нужно обязательно использовать солнцезащитные средства. Также на солнце необходимо носить шляпы с широкими полями, кепки с козырьком, солнцезащитные очки, позволяющие избегать прямого попадания лучей". Анжелика Ужва, врач-дерматолог-косметолог

В заключение врач обратила внимание на то, что нужно тщательно выбирать солнцезащитные средства. По ее словам, некоторые защитные кремы негативно воздействуют не только на кожу, но и на здоровье в целом из-за содержания, например, диоксида титана, который запрещен во многих странах.

Ранее Ужва назвала способы получить матовую кожу без макияжа. Она объяснила, что получить ровный тон кожи, избавиться от пигментации, сосудистых звездочек и рубцов после акне или ветрянки можно с помощью процедур аппаратной косметологии.