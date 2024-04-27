Названа причина популярности джинсов с принтом в виде пятен мочи

Выпустить на рынок джинсы «со следами недержания мочи» могли только талантливые люди, рассказал NEWS.ru стилист Влад Лисовец. Таким образом он прокомментировал появление у одного из модных производителей одежды модели с темным принтом между ног.

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Сейчас заявить о себе можно, если сделать что-то странное. По своей воле вы не попадете в такую неудобную ситуацию. Но сделать джинсы с достоверными разводами, будто вы реально не добежали до туалета или у вас проблемы с недержанием, это талант и искусство. За идею всегда берут деньги. Обычную одежду всем носить надоело. Лет тридцать назад джинсы с дырками были дикостью, сейчас в этом нет ничего удивительного, — добавил Лисовец.

Накануне стало известно, что итальянский дизайнер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. В число поклонников одноименного бренда итальянца входят Дженнифер Лопес, Кристина Агилера, Дэвид Бекхэм и другие представители зарубежного шоу-бизнеса.

Бренд модельера известен своими животными принтами на коже и текстиле, компания производит и продает одежду от кутюр, готовую одежду и аксессуары, включая сумки, очки, часы, обувь, парфюмерию и ювелирные изделия. Предприятие также занимается дизайном интерьеров для элитных зданий и отелей.