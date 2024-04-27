Парикмахер перечислила раздражающие привычки клиентов

Профессиональный парикмахер Бриттани перечислила раздражающие привычки клиентов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает более 18 тысяч подписчиков.

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На размещенном видео мастер рассказала, что некоторые из клиентов приходят к ней с опозданием, держа при этом стакан с кофе. По ее словам, ей было бы не так обидно, если бы напиток приносили и ей в качестве извинения.

Кроме того, пользовательница сети с никнеймом @by.brittany призналась, что не любит, когда клиенты крутят головой во время стрижки или окрашивания, поскольку лишние движения усложняют ее работу. В то же время она обратила внимание на тех, кто слегка приподнимает голову над раковиной, думая, что они так помогают мастеру промыть все пряди.

Однако, как отмечает Бриттани, больше всего ее раздражают те посетители, которые записываются сразу на стрижку и окрашивание, а в итоге отказываются от одной из услуг. Также она не приемлет тех, кто не записывается на процедуры заранее.

«Каждый год перед праздниками мне приходится иметь дело с разочарованными клиентами, которых я не могу записать к себе», — пояснила девушка.

В августе прошлого года мастер маникюра из салона South Avenue Nails раскрыла раздражающие привычки клиентов. По словам специалистки из Огайо, США, у нее вызывают недовольство опаздывающие более чем на 15 минут девушки, поскольку в данном случае ей приходится отказать им в приеме.