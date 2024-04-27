Платок: как и с чем носить парео на пляж и по городу летом

Представьте себе на одну минуточку… Вы отправляетесь в далекий путь, и вам разрешено взять с собой только небольшой чемодан — что же вы возьмете с собой? Может быть, набор миниатюрных косметических средств? Удобную обувь для прогулок? Список вещей у всех разный — в зависимости от места назначения, гардеробных предпочтений и даже планируемого времени путешествия. Но, несомненно, есть одна универсальная вещь, которая не всегда получает должного внимания при составлении таких списков: платок.

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«Саронг, платок, шарф или парео — пожалуй, самый недооцененный предмет курортного гардероба. Это предмет, который часто обходят стороной при сборе вещей. В целом все понятно: мало того, что он занимает драгоценное место в ручной клади (очень небольшое, к слову), так еще и знание того, как правильно завязать парео, может показаться непосильной задачей, когда вы просто пытаетесь расслабиться. На самом деле все гораздо проще и платок — это действительно очень полезная и универсальная вещь», — объясняет стилист Алина Лобанова.

Рассказываем главное.

Под цвет и рисунок купальника

Один из самых простых способов стилизовать саронг?

«Соберите подходящий комплект. Вы не ошибетесь, если наденете бикини с принтом и соответствующий платок. Только не забудьте добавить забавные аксессуары — например, цепочку на живот, многослойные ожерелья или яркие тени. То же самое касается любимого летнего платья: найдите платок с таким же принтом, и вы удивитесь, сколько вариантов ношения может быть», — убеждает Алина.

Завязать как топ

Если вам нужен повседневный образ на каждый день, попробуйте превратить саронг в топ (только перед поездкой попробуйте сделать это дома, чтобы убедиться, что вы знаете, как правильно его завязывать).

«Возьмите середину платка и положите ее на шею сзади, выведите оба конца шарфа вперед, перекрестите их на груди и завяжите сзади. Дополните образ юбкой или брюками и аксессуарами, и вы будете готовы к любой обстановке», — говорит стилист.

Как юбку

Ищете более традиционный способ завязать саронг для предстоящей поездки? Просто сделайте узел на бедре на слитный или раздельный купальник — и спокойно отправляйтесь на пляж.

Как юбку за пределами пляжа

Если вы хотите создать более классический образ, обратите внимание на «более одетый» вариант.

«Соедините набивное парео с обрезанной рубашкой на пуговицах или топом в стиле бохо с открытыми плечами, мюлями и сумочкой, и вы будете настоящей звездой», — уверена Алина.

Как юбку для вечера

Совсем интересно, но немного сложнее, чем просто завязать на бедре. Оберните платок вокруг себя и закрепите булавкой или брошкой. Наденьте блейзер или оверсайз-рубашку и топ в тон или поиграйте с цветами. Вы неотразимы!

Как косынку от солнца

Кто сказал, что платок нужно просто обернуть вокруг бедер? Если вы забыли взять с собой солнечную шляпу, вдохновитесь нарядом выше и попробуйте обернуть парео как косынку.

Другой вариант — намотать красивый высокий тюрбан. Это, кстати, не только способ защитить волосы от солнца, но и спрятать отсутствие прически, если вам срочно нужно выглядеть роскошно и загадочно.

Для прогулки

Вы можете не только сочетать платок с более повседневными вещами — например, с майкой с принтом, цепочкой на животе и джинсовой сумкой, но и надеть его сверху на тонкие джинсы или льняные брюки.

«Хлопковые шорты или трусики от купальника? Выбирайте то, что лучше подходит для места, в которое вы отправляетесь. А общий принцип „капусты“ пусть остается прежним!», — предлагает Алина.

На вечеринку

Повторяйте за нами: парео идеально подходит для ночного выхода в свет. Если во время путешествия вы планируете отправиться на танцпол у моря, не упустите шанс захватить украшенный пайетками платок. Он придаст блеск вашему появлению — в буквальном смысле!