Певица Вера Брежнева снялась топлес. Звезда позировала в студии в джинсах свободного кроя и поделилась в личном блоге кадрами с откровенной фотосессии.

«Обожаю это», — отметила артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Единственная певица, которая сохранила свою природную красоту», «Идеал без хирургических вмешательств», «Шикарно», «Самая красивая», «Идеальная», «Вау», «Навсегда лучшая», «Великолепна».

Экс-солистка «ВИА Гры» рассказывала подписчикам, что ей удалось восстановить фигуру после «беспорядочного питания». По словам певицы, она «заедала стресс» почти год, но потом взяла себя в руки. Артистка также признавалась, что после 40 лет приняла себя без всяких «украшательств», поэтому начала публиковать фото без макияжа и фильтров, не боясь критики.

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В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе. Супруги расстались после восьми лет брака, общих детей у них нет.

Артистка воспитывает двух дочерей от разных мужчин: 23-летнюю Соню от бизнесмена Виталия Войченко и 14-летнюю Сару от предпринимателя Михаила Кипермана.

Ранее экс-солистка «ВИА Гры» впервые показала дочь от Меладзе.