Стала известна обладательница звания «Мисс Тверь 2024»

«Мисс Тверь 2024» стала 18-летняя студентка Софья Левашова. Об этом стало известно местному новостному порталу «Афанасий Бизнес».

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По информации издания, кастинги ежегодного конкурса красоты проходили с октября 2023 года по январь 2024 года в Твери. В итоге из 26 участниц, которые получили приглашение на финальный кастинг, только 15 смогли продолжить подготовку к конкурсу. А 26 апреля в ДК «Химволокно» состоялся финал, где и было названо имя «Мисс Тверь 2024».

Согласно материалу, участницы соревнования блистали на сцене в красивых нарядах и купальниках, а также демонстрировали свои творческие способности и интеллектуальные возможности. Победительницей стала студентка Московского гуманитарно-экономического университета Софья Левашова, а обладательницей почетного звания «МедиаМисс» — Софья Грибкова.

Организатором мероприятия выступает модельное агентство «New Fashion Look» под руководством Евгении Акмаевой.

Ранее в апреле 60-летняя адвокат решила стать самой красивой девушкой страны. 60-летняя журналистка и адвокат Алехандра Мариса Родригес представит провинцию Буэнос-Айрес на конкурсе «Мисс Аргентина».