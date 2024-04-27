60-летняя завоевала титул "Мисс Буэнос-Айрес 2024"

Алехандра Мариса Родригес, 60-летний юрист из Буэнос-Айреса, стала первой женщиной в таком возрасте, получившей титул "Мисс Буэнос-Айрес 2024" .

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Этот единственный в своем роде конкурс красоты разрушил стереотипы, включив в него участниц в возрасте от 18 до 73 лет.

"Я очень рада представлять эту новую парадигму на конкурсах красоты, потому что мы открываем новый этап, на котором женщины - это не только физическая красота, но и другой набор ценностей", - сказала она после коронации.

По ее словам, судьи были потрясены ее "уверенностью и желанием представлять женщин моего поколения".

Родригес планирует побороться за титул "Мисс Вселенная" осенью, где конкуренцию ей может составить 47-летняя победительница конкурса красоты Доминиканкой Республики. В 2023 году организация "Мисс Вселенная" сняла возрастные ограничения для участниц, составлявшие ранее максимума в 28 лет.

Улыбающаяся королева красоты с пронзительным взглядом выглядела восхитительно в мерцающем бело-синем платье цветов Аргентины. Родригес родом из Ла-Платы, сначала она занималась журналистикой, а потом стала юристом.

Родригес рассказала, что ведет дисциплинированный образ жизни, чтобы выглядеть моложе. "Я стараюсь периодически голодать, думаю, это очень помогает. Я также стараюсь есть органические продукты, много фруктов и овощей, и использую хорошие кремы для лица и тела", - рассказала она газете The New York Post. Она также тренируется в фитнес-клубе три раза в неделю. Ее свободное время в основном состоит из прогулок и пробежек. Она также призналась, что генетика также играет роль в ее молодости, ее родители выглядели молодо в зрелом возрасте. Родригес заядлая любительница кошек.