Ким Кардашьян перекрасила волосы в холодный блонд

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян кардинально сменила имидж. Фотографии знаменитости в новом образе опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Ким Кардашьян отправилась к звездному парикмахеру Крису Эпплтону. Стилист перекрасил волосы модели в холодный блонд. На новых снимках бизнесвумен предстала с гладким пучком с прядями у лица. Она сделала макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и нюдовой помадой. Ким Кардашьян надела черное платье, шубу, серебристые серьги в виде цепей и кольцо.

Недавно модель снялась в наряде почти за $8 тысяч. Ким Кардашьян выложила в соцсети снимки, на которых предстала в золотом мини-платье Prada с декольте и открытой спиной. Знаменитость позировала с нюдовым макияжем. Автором съемки выступила дочь бизнесвумен, Норт Уэст.

Ким Кардашьян официально развелась со своим бывшим мужем Канье Уэстом в марте 2023 года. У знаменитостей четверо детей: 10-летняя Норт, 8-летний Сейнт, 6-летняя Чикаго и 4-летний Псалм.

Несколько дней назад Канье Уэст вышел на публику со своей возлюбленной Бьянкой Цензори. Они отправились на романтический ужин. Девушка выбрала для свидания облегающий топ молочного оттенка и микрошорты.