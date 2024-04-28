Певица Рианна пришла на презентацию в платье с глубоким декольте
Певица и бизнесвумен Рианна вышла на публику в откровенном образе. Фотографии исполнительницы опубликованы на сайте Daily Mail.
36-летняя Рианна посетила презентацию собственного косметического бренда Fenty Beauty, которая состоялась 26 апреля в Лос-Анджелесе. Певица выбрала для закрытого мероприятия бежевое платье-миди с глубоким декольте. Бизнесвумен добавила к нему коричневые босоножки на каблуках с завязками. Завершением наряда стали аксессуары: несколько золотых браслетов, кольца и анклет. Рианна распустила волосы. Визажисты сделали ей макияж с блестящими тенями и нюдовой помадой.
Недавно Рианна рассказала, что ее не устраивает в своей внешности. Певица призналась, что задумалась о подтяжке груди после рождения второго ребенка. Однако исполнительница пока еще не изучала этот вопрос досконально. По словам Рианны, она боится хирургических вмешательств.
«Я хочу, чтобы моя грудь вернулась туда, где она была раньше. Я не хочу импланты. Я просто хочу, чтобы ее подняли», — заявила певица.