Певица Рианна пришла на презентацию в платье с глубоким декольте

Певица и бизнесвумен Рианна вышла на публику в откровенном образе. Фотографии исполнительницы опубликованы на сайте Daily Mail.

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36-летняя Рианна посетила презентацию собственного косметического бренда Fenty Beauty, которая состоялась 26 апреля в Лос-Анджелесе. Певица выбрала для закрытого мероприятия бежевое платье-миди с глубоким декольте. Бизнесвумен добавила к нему коричневые босоножки на каблуках с завязками. Завершением наряда стали аксессуары: несколько золотых браслетов, кольца и анклет. Рианна распустила волосы. Визажисты сделали ей макияж с блестящими тенями и нюдовой помадой.

Недавно Рианна рассказала, что ее не устраивает в своей внешности. Певица призналась, что задумалась о подтяжке груди после рождения второго ребенка. Однако исполнительница пока еще не изучала этот вопрос досконально. По словам Рианны, она боится хирургических вмешательств.