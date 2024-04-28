Телеведущая Ксения Бородина выложила фото в купальнике с декольте

Телеведущая Ксения Бородина показала поклонникам, как ее фигура выглядит в купальнике. Знаменитость опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На днях 41-летняя Ксения Бородина вместе с детьми улетела на отдых. Телеведущая и ее дочки отправились в Дубай. Несмотря на то, что звезда находится в отпуске, она продолжает общаться с поклонникам. Накануне Ксения Бородина выложила снимок, который был сделан на пляже. Она позировала в черном слитном купальнике с декольте, солнцезащитных очках Dior, серьгах и нескольких браслетах. Телеведущая собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.

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Недавно Ксения Бородина рассказала поклонникам о своих любимых бьюти-процедурах. Знаменитость внесла в свой список: массаж лица, омолаживающую процедуру для век Mesoeye, фотоомоложение BBL Forever Young Hero и ботокс. Кроме того, телеведущая упомянула массаж тела. При этом Ксения Бородина отметила, что перед процедурами необходимо индивидуально проконсультироваться со специалистом.

Несколько недель назад телеведущая пожаловалась в соцсетях, что ее раскритиковали за отказ отдыхать в Израиле. По словам Ксении Бородиной, она получила очень много сообщений от возмущенных людей.