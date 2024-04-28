Названы главные летние тренды в окрашивании

Бразильский брюнет — одна из главных тенденций этого лета. При этой технике окрашивания темную натуральную или косметическую базу волос разбавляют светлыми прядями. Об этом «Газете.Ru» рассказал топ-стилист, партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор парикмахерской BLK Максим Рокицкий.

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«Притемненные корни сочетаются с мягкими неуловимыми бликами в теплых карамельных или пшеничных оттенках. В результате волосы выглядят естественно, интересно и дорого», — объяснил эксперт.

Стилист посоветовал светловолосым девушкам присмотреться к песчаному и бежевому оттенкам. По словам Рокицкого, они многогранны и благородны, поэтому освежают внешность, отвлекают от несовершенств кожи и подчеркивают красоту любой стрижки. Песчаный подойдет как для однотонного окрашивания, так и для сложных техник.

Максим Рокицкий заявил, что дымчатый, туманный и угольный — это популярные холодные оттенки темных волос с добавлением серых и синих пигментов. Такое окрашивание придает прохладную готическую атмосферу образу.

Стилист подчеркнул, что окрашивание в технике линия сканди подойдет блондинкам, которые чувствуют, что им не хватает яркости. Несколько прядей по контуру лица деликатно осветляются до максимально белого тона — это создает контраст у лица, освежает и подчеркивает яркость глаз.

Рокицкий назвал трендом темно-коричневый оттенок эспрессо с невероятным глянцевым блеском. Стилист рекомендовал попробовать его обладательницам карих и каре-зеленых глаз, темных бровей и ресниц, смуглой и загорелой кожи. Эксперт заявил, что такое окрашивание будет выигрышно смотреться на длинных волосах или волосах средней длины.

Для тех, кто готов выделяться, подойдет горячий рыжий — это насыщенный и смелый тон с добавлением красных и персиково-оранжевых оттенков. Рокицкий подсказал, что рыжий хорошо сочетается с большинством оттенков кожи, потому что уровень теплоты тона можно регулировать.