Стилист назвала самые модные украшения в весеннем сезоне

Старший редактор моды Lamoda Юлия Манукова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала украшения в форме сердец и жемчуг трендами этой весны.

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Стилист заявила, что тема сердец обожаема дизайнерами. По словам Мануковой, это связано не только с инфантильными настроениями, но и с тем, что форма сердца в моде — универсальна. Она нравится всем вне зависимости от возраста и статуса.

«К деловому образу этот принт не подобрать. Разве что в миниатюрном размере: как эмблема на футболке или украшение, которое идеально подойдет даже к самым строгим нарядам, не говоря уже о легкомысленных девичьих», — заявила эксперт.

Стилист отметила, что в весеннем сезоне актуален жемчуг.

«На показах весна-лето 2024 дизайнеры предложили носить сразу несколько ниток жемчуга, наслаивая их друг на друга. Это относится к идее приема neck mess, когда смешивается все и сразу: чокеры, колье, цепочки. Это говорит нам о том, что жемчуг сегодня — не просто классика или «тихая роскошь». Это иногда и рок-н-ролл, и хулиганство, и эксперимент», — рассказала стилист.

Тем, кто не любит колье, Юлия Манукова посоветовала выбрать кольцо, браслет или серьги с жемчугом. По ее словам, носить такие украшения можно не только с базовыми и классическими вещами, но и с трендовой одеждой.

Кроме того, стилист рекомендовала приглядеться к украшениям в форме мятого металла. Их можно сочетать с замшевыми куртками, платьями с бахромой и казаками.

Юлия Манукова также назвала трендом украшения с флористическими мотивами. Эксперт заявила, что они смотрятся хорошо, когда присутствуют в виде одного цветка или нескольких заметных бутонов.

Помимо этого, стилист подчеркнула актуальность украшений необычной формы. Манукова советовала носить их как некую опору или акцент в повседневном образе. Например, с белой футболкой и голубыми джинсами.