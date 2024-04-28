Как выглядеть моложе при помощи макияжа — советы визажиста

Красота идёт изнутри. Это факт. Но даже отличные данные можно испортить неумелым макияжем.

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«Визаж — искусство в умелых руках. Грамотный макияж способен доказать абсолютно любой женщине, что она красавица. Неграмотный же способен испортить даже отличные данные. Есть хорошая новость — с вами этого не произойдёт. Сейчас мы разберём тонкости возрастного макияжа, а также ошибки, допустив которые можно превратиться в карикатуру на саму себя», - Мария Аносова, международный fashion-визажист, продюсер и основатель школы «Будь!Pro».

1. Идеальная база

Первый шаг к идеальному возрастному макияжу – это правильная база. Она создаёт тончайший слой между эпидермисом и тональным средством: выравнивает рельеф, делает макияж более стойким, защищает поры от проникновения в них тона. После нанесения базы кожа выглядит более гладкой. Морщинки становятся менее заметными.

И этот тот случай, когда не стоит бояться силиконов. Такая база безопасна. Это лучший выбор, если отсутствуют аллергические реакции.

2. Правильный тон

Цвет тонального средства должен быть максимально близок к естественному оттенку кожи. Состав следует подбирать не из личных предпочтений. Ориентир — тип кожи. Для сухой подходят средства на маслах, для жирной – на водной основе. После 40 лет лучше выбирать продукты с увлажняющими компонентами, чтобы не пересушить кожу.

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Бьюти-промах: тональный крем цвета загара

Данный бьюти-продукт я не рекомендую никому. Оттенки загара отдают в жёлтый, старят и делают цвет лица землистым. В сочетании со светлой кожей, не тронутой тональным кремом, общий вид получается максимально неопрятным.

3. Здоровый румянец

Оттенок румян лучше выбрать натуральный. Возможно, с уходом в розовый цвет. Он всегда придаёт свежесть. Я рекомендую кремовые румяна. Они будут смотреться естественнее.

Бьюти-промах: чрезмерный контуринг

Был период, когда контуринг пользовался дикой популярностью. Сейчас мода немного отошла, но всё-таки адепты его встречаются. Хочу сказать, что контуринг хорош на профессиональных съёмках и совершенно непригоден для обычной жизни.

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4. Фокус на глаза

Консилер поможет скрыть тёмные круги и придаст свежесть взгляду. Он должен быть на пару оттенков светлее тонального средства.

Кайял – мягкий гипоаллергенный косметический карандаш. Он предназначен для слизистых глаз. Кайял белого, жемчужного или бледно-голубого цвета способен визуально «отбелить» глазные яблоки.

Оттенки теней подбирайте пастельные нейтральные. Остерегайтесь розового цвета. Он придаёт глазам заплаканный вид.

Подводка вполне может быть чёрной классической. Стрелки – отличное решение. Пушистые объёмные реснички сделают глаза выразительными. Выбирайте чёрную или коричневую тушь и избегайте цветных вариантов.

Бьюти-промах: перламутровые тени плотным слоем

Перламутр уместен только для театральной постановки или тематического вечернего макияжа. И то далеко не на каждой женщине он будет смотреться. Перламутровые карандаши для глаз и подведённые ими веки – апофеоз вульгарности.

5. Брови — рамка для глаз

Правильная форма может визуально изменить контур глаз и превратить брови в естественную рамку для взгляда. И это тот самый случай, когда в первый раз лучше обратиться к визажисту или профессиональному бровисту.

Бьюти-промах: брови-ниточки

Это то, о чём стоит забыть раз и навсегда, вне зависимости от веяний моды. Тонко выщипанные брови не идут никому, создают диспропорцию, придают лицу странное выражение.

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6. Макияж губ

Оттенок помады (блеска) рекомендую светлый или нюд. Текстуру — кремовую. Увлажняющие компоненты обязательны. Тёмные оттенки добавляют возраст, а матовые помады создают ненужный акцент на морщинках и сушат нежную кожу губ.

Бьюти-промах: помада, выходящая за контур губ

Этот способ не поможет сделать губы пухлее, если вы не профессиональный визажист. Хотите увеличить визуально губы, но против контурной пластики? Приобретите сияющий блеск — плампер.

7. Фиксация макияжа

Это финальный штрих, о котором нельзя забывать. Специальный спрей поможет сохранить ваш образ идеальным весь день.

Возрастной макияж – это тот случай, когда лучшее – враг хорошего. Соблюдайте умеренность, не гонитесь за трендами и запомните: естественная красота никогда не выходит из моды. У неё нет возраста.