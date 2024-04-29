Дочери Николь Кидман и Кита Урбана впервые вышли с родителями на красную дорожку

На красной дорожке в лос-анджелесском театре «Долби» к Николь Кидман и её мужу Киту Урбану присоединились 15-летняя Сандей и 13-летняя Фэйт. Семья отметила вместе награждение актрисы премией за достижения в жизни. Николь улыбалась рядом со своими близкими в платье Balenciaga с золотой отделкой, а муж-музыкант был одет в чёрный смокинг. Сандей была в белом цветочном платье без бретелек, а её младшая сестра выбрала коралловый образ.

© Mainstyle

К четверке также присоединились сестра Кидман, Антония, и племянница актрисы Сибелла Хоули. Это был эмоциональный вечер для 56-летней Кидман, ведь она принимала награду вместе со своими друзьями и семьёй, включая коллегу по фильму «Большая маленькая ложь» Риз Уизерспун.

Престижная награда является большой честью в американском кинематографе, и ранее её получали Мерил Стрип, Джули Эндрюс, Дензел Вашингтон. Звезда отдала дань уважения 56-летнему Урбану и своим дочерям во время речи, упомянув об огромной удаче, которая сопутствовала ей на протяжении всей жизни.

«Есть ещё самое главное — любовь. Большая, большая любовь. А вот и любовь всей моей жизни. Мои дочери никогда не появлялись со мной на красной дорожке, сегодня был их первый вечер, так что они здесь, Сандей и Фейт», — сказала она зрителям.

Кидман и Урбан, поженившиеся в июне 2006 года, редко выходят в свет со своими дочерьми, и в последний раз были замечены на пляже с Фэйт в январе. Звезда также делит общих детей — 31-летнюю Беллу и 29-летнего Конора — со своим бывшим мужем Томом Крузом, с которым они были в браке с 1990 по 2001 год.