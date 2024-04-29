Sevenworlds представляет коллекцию, вдохновленную величием Византийской империи

В древней истории сложно найти цивилизацию, которая подарила бы современному миру так много, как Византийская империя. Именно в Византии ключевую роль в развитии общества заняли женщины, сильные и исключительные. Им и посвящена новая коллекция ювелирного бренда Sevenworlds – всего 7 изделий, каждое из которых носит имя особенной женщины византийской истории: кольцо и серьги, перстень Irena, кольцо и серьги Sofya, кольцо Ariadnа и роскошное колье Theodora.

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В основу дизайна легли традиционные византийские орнаменты – они выполнены с помощью техник художественной ковки и традиционной филиграни. Впервые в коллекции бренда появляется цвет и полудрагоценные камни в таком количестве.

Линия Anna представлена перстенем и пуссетами. Это бесподобная работа в технике ювелирной ковки и филиграни с выступающим кастом, на котором возвышается малахит.

Впервые в коллекции бренда появляется цвет и полудрагоценные камни в таком количестве

Такое сочетание силы – грубого металла – с женственностью и величественностью – малахитом – вдохновлено Анной Византийской (Багрянородной), женой великого князя Владимира I, известной своим влиянием на принятие христианства в Киевской Руси.

© Antenna Daily

Сет Sofya – это минималистичные изделия с тонкой текстурной шинкой, квадратным кастом и африканским лазуритом. Кольцо и серьги-пуссеты из этой линии посвящены Софии Палеолог, жене русского царя Ивана III, одной из тех, кто повлиял на освобождение Руси от татаро-монгольского ига.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Перстень Irena – сложная работа ювелира с вырезанными вручную полукруглыми орнаментами внутри самой шинки. Представлен в двух цветах. Перстень отражает грацию Ирены Дукайны, жены византийского императора Алексиоса I Комнина, которая считалась покровительницей литературы, а также финансово поддерживала образование и религию.

© Antenna Daily

Кольцо Ariadna знакомит нас с византийской императрицей Элией Ариадной, которая вместе с мужем Зеноном правила государством и помогала ему в решении политических кризисов. Кольцо Ariadna представляет собой, с одной стороны, хрупкое изделие в виде самой тонкой шинки из коллекции Sevenworlds, а с другой – силу и мудрость в виде камней, используемых для него. В золотистом цвете это гранат – символ любви и мужества, в серебристом – лунный камень, обладающий магическими свойствами.

© Antenna Daily

© Antenna Daily

Венцом коллекции стало роскошное колье Theodora – ода царице Феодоре, одной из самых могущественных женщин Византии. Она вдохновила ювелиров своей борьбой за права женщин и волевыми государственными решениями. Роскошное колье Theodora выполнено в технике художественной ковки в двух вариациях: в золотистом цвете используется танзанийский цоизит, в серебристом – бразильский аквамарин. В одном изделии более 84 деталей, 7 камней, а его сборка занимает около недели. Колье лимитированы – всего 25, индивидуальный номер выбит на каждом из них.

Новая коллекция Sevenworlds уже доступна для покупки на сайте бренда, а также в ЦУМе и в Poison Drop