Элегантные образы звезд с закрытия 46-го «Московского Международного Кинофестиваля»

Бренды AlterEgo Italy и RBG в этом году стали официальным стилистом и визажистом 46 Московского Международного Кинофестиваля и были ответственны за шикарные бьюти–образы звезд.

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Команда стилистов My Podium Team с помощью продуктов AlterEgo Italy создавали невероятные укладки, а команда RBG во главе с визажистом Владимиром Калиничевым отвечали за роскошные макияжи актрис и гостей фестиваля. Бьюти-студия, где собирались актрисы перед красной дорожкой церемонии закрытия фестиваля, разместилась в историческом салоне красоты «Долорес».

Гостями бьюти-студии стали: Елизавета Базыкина, Олеся Судзиловская, Софья Аржаных, Светлана Степанковская, Ирина Безркуова, Екатерина Волкова, Анна Чурина, Маруся Климова, Яна Крайнова, Ольга Смирнова, Екатерина Жубер, Стася Венкова, Марина Ворожищева, Марина Доможирова, Алеса Качер, Екатерина Вуличенко, Анна Легчилова, Юлия Волкова, Gizem Soysaldi (Турция), Вероника Мохирева, Алена Чехова, Pilar Ordonez (Испания), Jorgelina Ferlise, Анна Ещенко, Настя Перова, Дина Корзун, Виктория Соловьева, Тина Стойилкович, Вика Корлякова, Софья Ская, Ольга Озоллапиня и Наталья Бергер.

Бренды AlterEgo Italy и RBG несколько лет работают с актрисами и являются экспертами в укладках и макияже для подготовки актрис к выходам на красную дорожку.