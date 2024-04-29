«Это было похоже на муку»: Билли Айлиш рассказала о съемке новой обложки VOGUE

Недавно 22-летняя Билли Айлиш снялась для обложки журнала VOGUE. В новом интервью звезда рассказала, что процесс работы над новым снимком оказался одним из самых долгих и мучительных в её карьере. По словам певицы, на протяжении 12 часов вся съёмочная группа искала идеальный ракурс и выставляла свет.

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Мне никогда в жизни не было настолько плохо. Всё ради съёмки. Наверное, именно эту боль имеют в виду, когда говорят о родах. Это было похоже на 12-часовую муку, которую я обменяла на главную обложку всей моей жизни, — поделилась Айлиш.

Билли рассказала, что съёмка проходила в бассейне. Девушке приходилось держать на себе тяжёлый груз, опускаться под воду и задерживать дыхание на две минуты. Когда освещение наконец-то погасло, Айлиш отправилась домой. Звезда провела в кровати два дня, восстанавливаясь после тяжёлой съёмки. Практически всё это время Билли спала.