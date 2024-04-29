Петербуржцы стали лидерами по покупке ярких украшений с приходом весны

С наступлением весны россияне стали чаще покупать украшения с яркими вставками: рост числа продаж в марте составил 53% по сравнению с февралем и 20% по сравнению с мартом 2023 года. Это показало исследование SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Лидером среди камней красного цвета стал гранат, зеленого цвета — агат и изумруд, сиреневого — аметист, а розового — родолит. Интересно, что в 2023 году россияне среди камней синего оттенка отдавали предпочтение сапфиру, а в 2024 сменили выбор в пользу Лондон топаза.

Серьги россияне предпочитают с розовыми вставками (56%). В кольцах самые востребованные цвета камней — зеленый (36%) и сиреневый (32%), а подвески предпочитают с покрытием разноцветной эмалью (21%). В колье абсолютными лидерами являются вставки синего и голубого цвета.

Доля купленных украшений с яркими вставками весной среди россиян составляет 15%. Лидером по покупке стал Санкт-Петербург (18% от всех купленных украшений), второе место заняла Москва (16%), третье — Екатеринбург (15%) и Воронеж (15%), замыкает пятерку Ростов-на-Дону, Новосибирск и Пермь (по 14%).

Средний чек на украшения с яркими вставками составляет 7937 рублей. Яркое колье — украшение с самым высоким средним чеком (11 238 рублей), на втором месте — кольца (10 478 рублей), замыкают тройку серьги (10 417 рублей). При этом самый значительный рост среднего чека в марте 2024 года произошел на запонки (+20% по сравнению с февралем 2024 года).

Большинство россиян отдают предпочтение украшениям с одной яркой вставкой (56%). Каждый пятый (19%) выбирает изделие с 2 камнями, 9% — с 3 вставками, 6% покупают украшения с разноцветной эмалью. Интересно, что большое число камней (более 5 вставок) в украшении чаще всего выбирают в Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге, Воронеже и Волгограде.