В сети обсуждают новый образ Ксении Собчак: «Мэри Поппинс»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в новом образе. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

42-летняя Ксения Собчак предстала перед камерой в белой футболке с изображением, которую дополнила кожаной курткой, черной плиссированной юбкой, ботинками на шнуровке и белыми носками. Завершением наряда стала сумка на плечо. Журналистка сделала укладку и нюдовый макияж. Она танцевала с зонтом под дождем. Интернет-пользователи поделились своим мнением об образе Ксении Собчак.

© Соцсети

«Мэри Поппинс, которую мы заслужили», «Мэри Поппинс вылитая», «Шапокляк скорее», «Очень стильная», «Вы такая крутая», «Цыганка», «Прям Мэри Поппинс», — писали в комментариях.

Ксения Собчак воспитывает сына Платона от актера Максима Виторгана. Журналистка и режиссер сыграли свадьбу в 2013 году, однако в марте 2019-го объявили о расставании. Недавно Виторган опубликовал в социальных сетях фотографию вместе с подросшим сыном. На снимке отец и его наследник позировали в Москве.

На прошлой неделе Ксения Собчак показала, как выглядит ее столовая. На фото был запечатлен большой деревянный стол, на котором стояли вазы с сухоцветами, статуэтки, поднос со свечами и шкатулка. Рядом находились стулья с бархатными подушками. Поклонники журналистки не оценили интерьер.