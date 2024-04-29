Plus-size модель Эшли Грэм снялась в купальнике с декольте в Каннах

Plus-size модель Эшли Грэм показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На новых фотографиях 36-летняя Эшли Грэм предстала в салатовом слитном купальнике с рисунком и глубоким декольте, который подчеркнул ее фигуру. Модель также надела массивные золотые серьги. Звезда подиумов распустила волосы и сделала естественный макияж. Она была запечатлена стоя на балконе в Каннах.

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Знаменитость растит троих детей вместе с мужем, видеооператором Джастином Эрвином. В 2020 году супермодель впервые стала матерью, она родила сына Исаака. В июле 2021 года звезда сообщила поклонникам о новой беременности, показав в личном блоге фото с округлившимся животом. Эшли Грэм и ее супруг были удивлены, когда узнали от врача на УЗИ, что ждут двух мальчиков, — они сначала не поверили его словам. А 7 января 2022 года у пары родились сыновья, позже Грэм рассказала, что назвала детей Малачи и Роман.

Недавно Эшли Грэм стала гостьей премии Fashion Trust US Awards. Модель позировала перед фотографами в черном облегающем платье-макси с разрезом. Звезда подиумов дополнила его золотыми серьгами-кольцами и босоножками на каблуках.