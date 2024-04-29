Телеведущая Светлана Бондарчук снялась в платье с разрезом

Телеведущая, модель и блогерша Светлана Бондарчук примерила провокационный образ. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На одном из снимков 55-летняя Светлана Бондарчук предстала в кадре в черном платье с декольте и разрезами до ягодиц. Наряд подчеркнул фигуру блогерши. Телеведущая также надела атласный жакет, сапоги на каблуках с открытым мысом, массивное колье и кольцо. Звезда сделала легкую укладку и макияж с черными стрелками, коричневыми тенями и розовыми губами.

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В августе 2020 года Светлана Бондарчук вышла замуж за продюсера Сергея Харченко. Летом 2023 года знаменитости сообщили о пополнении в семье. Телеведущая опубликовала в социальных сетях фотографию с маленьким сыном. Блогерша написала, что ребенку уже полгода.

У Светланы также есть двое детей от первого брака с режиссером Федором Бондарчуком: сын Сергей и дочь Варвара. В марте стало известно, что модель обратилась в суд, чтобы разделить совместно нажитое имущество с бывшим мужем.

Несколько недель назад Светлана Бондарчук продемонстрировала сумку за полмиллиона рублей. Она опубликовала фото, на которых позировала в белом облегающем платье-миди и зеленых атласных туфлях на каблуках. Завершением образа стала коричневая кожаная сумка Prada, украшенная ремнем с пряжкой.