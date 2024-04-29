Рэперша Doja Cat вышла в свет в шубе и с бокалом вина

Рэперша Doja Cat вышла в свет в откровенном образе. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

© Global Look Press

28-летняя Doja Cat стала гостьей церемонии вручения премии Daily Front Row Awards, которая состоялась 28 апреля в Лос-Анджелесе. Для светского мероприятия рэперша выбрала прозрачный комплект нижнего белья белого цвета, капроновые колготки, шубу и атласные туфли на каблуках. Она также надела черные очки для зрения и цепь. На красной дорожке исполнительница появилась с бокалом вина и чемоданом, из которого торчали вещи.

© Global Look Press

В январе стало известно, что мать Doja Cat подала заявление в суд на своего сына Рамана Далитандо Дламини, чтобы защитить певицу. Дебора Элизабет Сойер заявила, что брат исполнительницы нанес девушке ряд порезов и синяков, а также высказывался в оскорбительной и унизительной манере. Кроме этого, по ее словам, он выбил Doja Cat зубы. Женщина подчеркнула, что ее сын неоднократно применял к сестре физическое насилие и угрожал.

На днях Doja Cat выложила серию снимков, на которых снялась в прозрачном купальнике в откровенных позах.