Американская телезвезда Ким Кардашьян вышла в свет в необычном наряде и разозлила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

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43-летнюю бизнесвумен сняли папарацци в Малибу. На размещенных кадрах знаменитость предстала в красном стеганом пальто оверсайз, черных колготках и туфлях-лодочках на каблуках. Звезда распустила волосы и нанесла макияж, дополнив образ черными солнцезащитными очками.

Поклонники оценили образ Кардашьян в комментариях под материалом.

«Она после ужина на полярный круг собралась?», «Когда зависишь от внимания, то носишь все самое нелепое», «Когда она поймет, что выглядит ужасно с этой устаревшей прической с платиновыми волосами», «Так выглядит моя шестилетняя дочь, когда пытается примерить мою одежду», — написали они.

Ранее в апреле Ким Кардашьян раскрыла секрет бюстгальтера с торчащими сосками. Бизнесвумен назвала дизайн данного предмета гардероба гениальным и призналась, что он создан по образцу ее груди.