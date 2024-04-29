Что такое микроигольчатый лифтинг и поможет ли он сделать живот плоским

Красивый плоский живот — заветная мечта многих женщин. И особенно актуальной она становится при подготовке к пляжному сезону, которая для многих начинается с приходом весны. Врач дерматолог-косметолог Анжелика Ужва рассказала сайту «Страсти» о том, как работает микроигольчатый лифтинг — одна из самых популярных аппаратных методик омоложения и коррекции проблемных зон. Действительно ли эта процедура убирает дряблость кожи, так хорошо, как об этом говорят косметологи и какие именно риски для здоровья она в себе несет.

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Микроигольчатый радиолифтинг — достаточно эффективная и популярная процедура, которая используется для комплексной борьбы с дряблостью кожи, локальными жировыми отложениями, растяжками, рубцами и другими эстетическими проблемами.

Процедура происходит следующим образом: на заданную глубину, от 0,5 до 7.0 мм, через тончайшие микроиглы происходит подача радиоволновой энергии. За счёт этого осуществляется термический (тепловой) эффект, который оказывает мощное стимулирующее воздействие на клетки кожи и ПЖК ( подкожно-жирового слоя). В результате мы получаем выравнивание рельефа и улучшение качества кожи, а также прекрасный липолитический эффект.

Пациентам, пробующим методику в первый раз, может показаться, что на первый взгляд всё не настолько волшебно, как заверяют врачи-косметологи.

Да, действительно косметологи обещают, что уже после первой процедуры вы увидите невероятный результат и это действительно так. Но, здесь всё достаточно индивидуально и конечно же зависит от вашего исходного состояния кожи и ПЖК, да и в целом, от состояния организма. Поэтому количество процедур определяется после подробной консультации у специалиста.

«Действительно, стойкий результат требует времени и достигается при системном подходе, а не разовой акции. Я бы не стала рассматривать данный метод в моно виде как панацею, а относиться к ней, как к части программы с комплексным подходом».

Несмотря на то, что микроигольчатый радиолифтингбезусловно обладает липолитическим эффектом и работает на улучшение качества кожи в целом, получить плоский живот за одну процедуру возможно, но в синергии с инъекционными методиками, направленными на коллаген стимуляцию.

За одну процедуру конечно же получится усадить и компактизировать ткани там, где есть дряблость кожи и локальные жировые отложения, и микроигольчатый RF-лифтинг однозначно простимулирует клетки кожи, но идеального пресса от таких процедур ждать все же не стоит.

Если брать общий подход, то для формирования плоского живота одним микроигольчатым RF не обойтись. Помимо коллаген стимулирующих препаратов возможно применение мезотерапевтических липополитических комплексов, которые окажут дополнительный липолитический эффект.

Стоит подчеркнуть, что у этой методики есть очень большое и бесспорное достоинство: вы получите улучшение качества кожи фактически без длительной реабилитации и действительно в сжатые сроки.

Однако любая физиотерапевтическая процедура в косметологии несет в себе противопоказания, с которыми стоит ознакомиться на консультации. В данном случае это беременность, период лактации, острые и воспалительные заболевания кожи, сниженный соматический фон.

При правильно подобранных энергиях процедура абсолютна безопасна и предсказуема. Но есть и такое осложнение, как, например, так называемый «эффект марли», то есть это длительно непроходящие мелкие следы от игл, оставшиеся на коже. В большинстве случаев они проходят самостоятельно спустя некоторое время. Но если такое осложнение все же возникло, это служит показанием к ультразвуковой, LED-терапии, а так же плазмотерапии, которые ускорят процесс восстановлени и регенерации тканей.

В целом, микроигольчатый RF — прекрасная процедура, которая действительно помогает избавиться от дряблости кожи в зоне живота, и ускоряет борьбу с локальными жировыми отложениями.

Ну и не забываем о сбалансированном питании, правильном питьевом режиме и разумных физических нагрузках.