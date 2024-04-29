Celine представил миру свой первый с 2022 года аромат

Модный дом Celine представил новый аромат Zouzou и это первая парфюмерная новинка марки с 2022 года. Стоимость парфюма — $280 (примерно 26 000 рублей).

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Композиция со сладкими нотками карамели, глубокой амбры и мускуса станет отражением модниц 1960-х годов. Эди Слиман вспомнил о ярких иконических фешн-тенденциях той эпохи. Так, например, название Zouzou произошло от прозвища, которым называют девушек с короткими стрижками во Франции.

В 2019 году бренд представил всего девять ароматов, а еще два — в 2021-м и 2022-м. Ждём продолжения этого путешествия по миру моды и ароматам!

Источник фото: Celine