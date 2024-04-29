Солист Maneskin снялся обнаженным

Горячего Марио заказывали? Тогда это ваш день! Сегодня в роли усатого итальянского водопроводчика у нас солист группы Maneskin Дамиано Давид. Правда, на кадрах из новой фотосессии рокер весь промок — похоже, тонкое искусство ремонта сантехники еще не до конца освоил. Ну ничего, мы судить не будем.

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Особенно приятно, что фотограф Дэймон Бейкер включил в эту роскошную подборку одно «неголое» фото: видимо, чтобы мы не забывали, как Дамиано выглядит в одежде.

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Ну а вообще, слова в этой ситуации излишни — здесь прекрасно все. Жалко только книжку, которой пришлось принять душ вместе с Давидом — теперь ее уже явно не почитаешь. Пострадала ради искусства, получается!

Ранее рокер впервые вышел на красную дорожку со своей новой девушкой. Завидуем молча!