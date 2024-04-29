Как избежать заражения ВИЧ у косметолога

Недавно в мире был зафиксирован первый случай заражений ВИЧ во время визита к косметологу. Инцидент произошел во время процедуры плазмолифтинга в Соединенных Штатах Америки. О том, какова вероятность получить инфекцию во время визита за уколами красоты, рассказала врач-косметолог Анна Михайлова.

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— Безусловно, на каком-то этапе произошла ошибка: возможно, что-то с инструментами, нарушены правила стерилизации. <…> В пробирке из незаразной в заразную кровь не превратится, это невозможно. И человек собственной кровью заразиться не мог, — пояснила медик.

По мнению Михайловой, главным залогом от заражения ВИЧ является доскональная стерилизация всех врачебных инструментов. Особо впечатлительными и скептически настроенным пациентам косметолог рекомендует перейти на те процедуры, где нет прямого контакта с кровью. К примеру, отдать предпочтение пилингу, маскам и массажу, передает «360».

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