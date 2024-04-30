Косметолог рассказал, как правильно наносить крем для увлажнения

Врач отметила, что большое количество концентрированного увлажняющего крема может закупорить поры и привести к появлению раздражения.

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«Поэтому не рекомендуется наносить на лицо много крема — достаточно порции с горошинку. Желательно согреть крем в руках перед его нанесением на кожу. Не забывайте, что обезвоженной и сухой коже нужно больше увлажняющего крема, а жирной — меньше», — пояснила Софья Хаустова.

Косметолог рекомендует быть осторожными с кожей вокруг глаз, которая отличается повышенной нежностью и тонкостью. В этой области мало сальных желез, поэтому она легко впитывает влагу из увлажняющих средств.

«Здесь нужно совсем немного крема — не больше рисового зернышка. Накладывайте его бережно, без грубого втирания», — советует эксперт.

Что касается тела, то, по словам специалиста, перед нанесением увлажняющего крема необходимо принять водные процедуры и насухо вытереться. Втирать крем в кожу нужно до тех пор, пока он полностью не впитается. Бритые участки тела нуждаются в большем количестве крема. Иначе могут возникнуть сухость и шелушение.