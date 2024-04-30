Эксперт предупредил, какой тип солнцезащитного крема нельзя наносить на кожу лица

С наступлением весны солнцезащитный крем для многих становится неотъемлемой частью бьюти-рутины. Защищать от излишнего воздействия ультрафиолета нужно не только лицо, но и открытые участки тела. Эксперты тем временем напоминают, как наносить универсальные крема правильно.

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«Я рекомендую начать с лица, а затем двигаться вниз по телу к ступням, чтобы избежать попадания бактерий с вашего тела на лицо», — рассказала дерматолог доктор Кори Хартман в беседе с HuffPost.

Дерматолог Тереза Сонг предупредила, что для лица крайне нежелательно использовать косметику, предназначенную для тела.

«Как правило, средства по уходу за кожей, используемые на теле, являются более окклюзионными, что означает, что в них могут содержаться тяжелые, жирные ингредиенты, которые создают физический барьер — они потенциально могут вызвать высыпания на коже», — объяснила эксперт.

По мнению экспертов, самая большая ошибка при использовании кремов с SPF — это экономия средства. Для эффективной защиты важно наносить в меру плотный слой, следуя инструкции на упаковке. Иначе крем просто не сможет полноценно выполнить свою функцию.