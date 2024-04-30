Инстасамка дала совет девушкам, которые думают о пластике носа

В январе Инстасамка призналась, что удалила филлеры из лица из-за осложнения, которое возникло после посещения некомпетентного косметолога. Но, похоже, с первого раза найти всех «виновников» проблем артистки не удалось. В новом тиктоке Даша снова подняла эту тему и обратилась ко всем, кто уже сделал уколы красоты или собирается.

© globallookpress

«Только что я вышла из клиники, где мне делали УЗИ носовых пазух. Я вам уже рассказывала, что мне поставили филлер не в тот слой. Он мигрировал в разные части лица, на разной глубине находится от одного до трех шариков филлеров, которые мешают мне дышать», — рассказала артистка.

Даша призналась, что мучается с это проблемой уже три года. Из-за затрудненного дыхания она даже планировала ринопластику, но в последний момент нашла настоящую причину заложенности носа. Артистка посоветовала всем, кто тоже испытывает проблемы с дыханием после филлеров, сделать УЗИ носовых пазух, прежде чем принимать серьезные решения об операции.

В комментриях Даша согласилась с подписчицей, что начинать знакомство с филлерами стоит не раньше 35 лет.

«Тогда я этого не понимала. Я пришла на губы, врач настояла сделать фулл фейс (все лицо. — Прим. Super)», — призналась певица, уточнив, что речь идет о клинике, которую посещает «практически каждая блогерша, которую вы знаете».

После такого неудачного опыта Инстасамка клянется больше никогда не колоть филлеры в лицо. Впрочем, по ее словам, «в губах ок».

А вот Дина Саева готова с артисткой поспорить. Недавно блогерша показала жуткие последствия неудачного увеличения губ.