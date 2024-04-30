Дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи снялась в шубе российского дизайнера

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель снялась в шубе российского дизайнера Марка Родовски. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бренда Marcelo Miracles.

© Соцсети

Модель Дева Кассель позировала на улице Парижа в темно-коричневой шубе с принтом из нового дропа Marcelo Miracles российского дизайнера Марка Родовски.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

Сейчас она состоит в отношениях с Солом Нанни. Слухи о романе появились в октябре 2023 года. Тогда актер выложил в социальные сети совместное фото с моделью. На снимке он целовал девушку в шею. Позже дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подтвердила сплетни. Она опубликовала кадры с возлюбленным и написала, что это правда. В конце января Дева Кассель вышла в свет с парнем.

Ранее дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в мини-платье для обложки.