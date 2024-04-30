Косуха, шорты и пиджак: какие джинсовые вещи актуальны в этом сезоне

24 апреля весь модный мир отмечает Всемирный день денима. Проще говоря — любители джинсовой одежды радуются весне и новым трендам. А каким именно, рассказала стилист Дарья Никифорова.

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Одежда из джинсы никогда не выходит из моды. Да, меняются модели, но все это — хорошо забытое старое. Поэтому не выбрасывайте джинсу, все вернется, только станет стильным винтажем. Те же куртки, которые были такими модными в 1990-х, — это супермодный тренд. Снова с нами джинсовые плащи, о которых успели подзабыть. Джинсы клеш — идеальное решение. Сочетаем и с блузкой, и с клетчатой рубашкой, легким пиджаком-жилеткой — все будет смотреться стильно. Для мужчин же джинсы — спасение: и в пир, и в мир. Верх меняешь, добавляешь добротный ремень, и готово. Тем более что сегодня в тренде остается смешение классики — пиджака, рубашки — с джинсами.

Чуть ниже колена

Если в прошлом году все помешались на джинсовых юбках в пол, то сегодня обратите внимание на варианты миди — до середины голени и чуть выше. Они очень хорошо корректируют фигуру и комбинируются — с футболками, блейзерами, жилетками. Хотите более спортивный стиль — добавляем толстовку и кеды. Цена: от 1500 рублей.

Самые разные шорты

Не стесняемся и обращаем внимание на бермуды — джинсовые шорты до колена. Лучше брать вариант посвободнее. Подходит такой фасон как мужчинам, так и женщинам. И это идеальный вариант для образа выходного дня и отпуска. Цена: от 1200 рублей.

Чем шире, тем круче

Самый модный вариант джинсов сегодня — широкие тубы со средней посадкой с легкими потертостями. Стилисты рекомендуют их комбинировать с классическими блузками, пиджаками и даже с туфлями на небольшом каблучке. Так в образ добавляется немного легкости и непринужденности. Цена: от 2300 рублей.

И на ноги тоже

Про джинсовую обувь особо не вспоминали последние лет пять. А тут — настоящий ренессанс. Снова сапоги с кучей пряжек на шпильке, казаки из денима — короткие и длинные, ну и, конечно же, кеды — вариант беспроигрышный и надежный. Цена пары кед: от 1000 рублей.

Рубашка на все случаи

Элемент одежды, который спасет и от зноя, и от прохлады — джинсовая рубашка. Можно выбрать из более плотной джинсы, а можно найти вариант и полегче, почти невесомый. Незаменимая вещь в гардеробе на все времена. Цена: от 1300 рублей.

Выбираю косуху

Косухи из кожи уже далеко не первый сезон остаются в тренде. А вот из денима — возвращается в моду только сейчас. И это снова отсылка в 1990-м. Тогда у каждой уважающей себя барышни была такая курточка. Прекрасно сочетается с плиссированной юбкой и с пышной удлиненной юбкой-пачкой. Цена: от 2500 рублей.

Практичный пиджак

Переведите свой взгляд с классики на деним и примерьте пиджак-куртку. Смотрится солидно, не заезженно. Та же классическая рубашка прекрасно впишется в образ. Если брать женский вариант, то на нем в качестве декора может быть фатин, гипюр, рюши. Цена: от 2500 рублей.

Белому быть!

Весна-лето — повод посмотреть на джинсы с другой стороны цвета. Например, выбрать кипенно-белый, бежевый. Если при этом фасон будет немного мешковатый, то это будет суперстильно. Туда же нежно-розовый, бирюза. Вы получите огромное удовольствие от создания образов с такими экземплярами. Цена: от 1800 рублей.