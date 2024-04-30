Пользователи Сети не узнали Дуа Липу на новых обнаженных фотографиях

Уже в эту пятницу выйдет третий студийный альбом Дуа Липы под названием «Radical Optimism». В преддверии долгожданного релиза одна из самых успешных молодых звезд Великобритании все чаще радует нас новыми яркими фотосессиями.

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На этот раз жгучая красотка предстала в образе измученной примерками невесты в фотосессии с легким налетом БДСМ. Последний факт, видимо, настолько разочаровал некоторых подписчиков, что они не смогли удержаться от негативных комментариев.

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«Почему ты стала такой?», «Может, это уже слишком?», «Она медленно переходит на темную сторону», «Какого черта ты делаешь?», «Я думал, Дуа не такая как остальные. Только людям без таланта нужно хвастаться своим телом, чтобы добиться успеха», — негодуют поклонники.

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Кое-кто и вовсе не узнали британскую певицу в непривычном образе.

«На секунду подумала, что это Кира Найтли», «Софи Лорен, если бы она была бунтаркой», — не скупятся на лестные сравнения фанаты.

А другие просто не скрывают восторга:

«Одна из целей моей жизни — стать этой измерительной лентой», «Модели должны быть благодарны, что Дуа выбрала стать певицей», «Дива Липа», — таких комментариев под постом девушки в запрещенной сети тоже предостаточно.

Ранее фанаты не узнали известную российскую актрису, преобразившуюся до неузнаваемости ради новых фото: ее сравнили с Моникой Беллуччи и Аллой Пугачевой.