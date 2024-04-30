Ирина Шейк снялась для рекламы без одежды: фото

Российская супермодель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании американского бренда Marc Jacobs. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress.com

Ирина Шейк позировала топлес в белых трусах и массивных неоновых сапогах на подошве и устойчивых каблуках. На фото супермодель сменила несколько поз и спустила трусы.

© Marc Jacobs

Волосы ей распустили, сделали «мокрую» укладку и легкий макияж. На других снимках модель обнимала объемную белоснежную подушку.

Супермодель растит дочь от актера Брэдли Купера. Девочка родилась в марте 2017-го. Спустя два года знаменитости расстались. После разрыва артист и манекенщица в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время с матерью и с отцом.

Недавно появились слухи, что якобы Ирина Шейк и Брэдли Купер начали избегать друг друга на публике. Бывшие влюбленные пришли на школьное собрание дочери Леи раздельно. В сети предположили, что между знаменитостями произошел конфликт.

Ранее стали известны новые подробности личной жизни Ирины Шейк.