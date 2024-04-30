Стилист назвал вечно актуальный тренд

Стилист Александр Рогов назвал вечно актуальный тренд в одежде. Своим мнением специалист в мире моды поделился в личном Telegram.

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По словам Рогова, всегда актуальной является одежда из денима.

«Главные модницы планеты выбирают тотал деним! Тренд вне времени!» — написал стилист.

Он опубликовал подборку из фотографий женщин, одетых в джинсовую одежду. На моделях видны не только классические джинсы, но и джинсовые рубашки синего и голубого цветов, а также комбинезоны и куртки из соответствующей ткани.

Ранее Рогов назвал модную весной и летом обувь. По его словам, в тренде будет обувь из текстиля и кожи. В качестве примера он сделал подборку фотографий, на них преобладали топсайдеры коричневого цвета.