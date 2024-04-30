Образ Дженнифер Лопес оценили фразой «упала в канаву»: фото

Внешность американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес на новых фото папарацци оценили в сети фразой «упала в канаву». Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

© Кадр из фильма "Моя пиратская свадьба"

54-летняя звезда прогулялась по улицам Нью-Йорка, США, в оверсайз-наряде. Она примерила потертый серый свитер и широкие мешковатые джинсы с принтом в виде грязных пятен.

© www.legion-media.ru

Кроме того, знаменитость надела рыжие ботинки на массивной платформе и взяла с собой черную сумку Hermes Birkin. В то же время артистка уложила волосы в гладкий пучок и выбрала в качестве аксессуаров солнцезащитные очки и золотистые серьги-кольца.

Читатели издания высказались о кадрах под публикацией.

«Смешно пытаться спрятать бедра в джинсах размером с палатку», «Она только что закончила красить сарай?», «Джинсы в собачьих фекалиях и сумка за 10 тысяч долларов», «Она упала в канаву?», «Как женщина в ее возрасте может не уметь одеваться?» — возмутились юзеры.

Ранее в апреле Дженнифер Лопес появилась на публике с редкой сумкой за десятки миллионов рублей.