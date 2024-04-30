Пять женских нарядов, которые отпугивают мужчин

Российский звездный стилист Алеко Надирян перечислил пять пугающих мужчин женских нарядов. Об это он написал в своем Telegram-канале.

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«Baggy джинсы в сочетании с балахонистой футболкой / свитшотом прячут красивые изгибы женского тела, а стану придают бесформенности. Самое абсурдное, как говорят мужчины: иногда не понимаешь, мимо проходящий человек женщина или мужчина. Обратная сторона медали — вульгарные образы. Нагота также в антитопе. Как вы поняли, весь секрет в балансе. Например, приталенные силуэты и женственные комфортные луки самое то», — начал Надирян.

Он также добавил, что лучше отказаться от экстравагантных ногтей и сильного парфюмерного шлейфа.

«Единогласно проголосовали все мужчины против джинс с завышенной талией. Воообще непредсказуемо. Респонденты говорят, что с ними ноги действительно «до ушей», но в то же время часть туловища пропадает. И выглядит это странно», — отметил стилист.

В заключение он добавил про неестественность — перебор с мейкапом, ресницы-гусеницы, желтый загар из нулевых, перекаченные губы, супер «модный» лук и ядовитого цвета волосы.

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