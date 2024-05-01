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Как наносить крем, чтобы не навредить коже? Памятка от косметолога

Косметолог Хаустова посоветовала не наносить на лицо много крема. По её словам, большая порция концентрированного увлажняющего продукта способна закупорить поры. А это уже может закончиться проблемами с кожей. Кроме того, если переусердствовать с кремом, также может появиться раздражение. Как наносить его правильно, расскажем в этом материале.

Как наносить крем, чтобы не навредить коже
© Freepik

Как правильно наносить крем на лицо

Идеальная порция крема для одного нанесения на лицо — размером с горошинку. Предварительного его лучше согреть в руках, сообщила RuNews24.ru врач-дерматовенеролог, косметолог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета университета «Синергия» Софья Хаустова.

Она обратила внимание, что обезвоженной и сухой коже нужно больше увлажняющего крема, а жирной — меньше.

Отдельная тема — уход за кожей вокруг глаз. В этой области она особенно нежная и тонкая. Поэтому потребуется ещё меньше средства — размером не крупнее рисового зернышка. Наносить его нужно осторожно, без грубого втирания.

Как правильно наносить крем на тело

Первое правило: увлажняйте чистое тело.

Второе: втирайте крем, пока он не впитается.

Третье: побритым участкам нужно больше крема, чтобы не появились сухость и шелушение.

Как наносить солнцезащитный крем

Многие допускают ошибку, нанося средство с SPF прямо перед выходом из дома. На самом деле это нужно сделать заранее — ещё за 20 минут.

И речь не только о лете, когда солнце наиболее активно. Защищающими от него средствами нужно пользоваться круглый год, рассказала «Секрету фирмы» врач-дерматовенеролог Инна Петросова.

Примерно с марта фактор защиты должен быть от 30 до 50. Причём независимо от того, какая погода на улице. А средства с SPF не выше 20 отлично подходят для зимы.

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