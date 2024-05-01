Ида Галич снялась в кожаной мини-юбке и «голом» топе

Блогер Ида Галич назвала себя технокоброй из-за образа в мини-юбке. Снимками она поделилась в своем Telegram-канале.

Ида Галич позировала в кожаной черной мини-юбке и «голом» топе с боди. Образ дополнили солнцезащитные очки. Ей также сделали «мокрую» укладку и вечерний макияж.

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«Технокобры», — написала Галич.

В начале месяца 33-летняя Ида Галич отправилась в отпуск вместе с семьей. Блогерша сообщила, что отдыхает с близкими в Дубае. На новом снимке телеведущая позировала в аквапарке. Звезда предстала перед камерой в бикини с анималистичным принтом. Ида Галич была запечатлена без макияжа и с мокрыми волосами. Под снимком она высмеяла хейтеров, которые критикуют ее фигуру.

Блогер рассказывала в соцсетях, что во время первой беременности набрала 22 килограмма и ей было тяжело вернуться в прежнюю форму. В 2022 году знаменитость начала активно тренироваться — она посещала занятия по боксу, пилатесу и йоге. А также артистка практически отказалась от сладкого — телеведущая позволяла себе «запрещенку» только раз в неделю, блогер была довольна результатами и недавно вновь начала соблюдать это правило.

Ранее Ида Галич вспомнила, как ее отец ел красную икру без масла из-за отсутствия денег.