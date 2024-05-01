Белла Хадид представила свой новый бренд

Белла Хадид довольно долго интриговала подписчиков своим новым проектом Orebella: несколько месяцев она активно намекала, что скоро ворвется в бьюти-индустрию с новым, необычным продуктом. Итак, прогрев наконец подошел к концу, поэтому настало время раскрыть большой секрет — супермодель представила «первый осознанный аромат для кожи».

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По словам Беллы, на разработку первых трех ароматов, «усиливающих ауру», у нее и команды ушло «более пяти лет алхимии». Из однозначных плюсов — парфюм не содержит спирт и обогащен маслами камелии и миндаля, а также имеет маркировки vegan и cruelty-free. Формула двухфазная, поэтому перед использованием парфюм рекомендуют встряхнуть, чтобы активировать все компоненты.

Бренд обещает, что ароматы Orebella меньше сушат кожу и держатся дольше, чем традиционные духи. Они также содержат эфирные масла, которые используются в ароматерапии. В общем, не духи, а магический эликсир!

К слову, название бренда является отсылкой к арабской фамилии Хадид, которая переводится как «железная руда» в сочетании с «аурой».

Три аромата Salted Muse, Window2Soul и Blooming Fire поступят в американские магазины уже завтра. Стоимость — 35 долларов за флакон объемом 10 мл, 72 — за 50 мл и 100 долларов — за 100 мл.