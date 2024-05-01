Ольга Бузова удивила своих поклонников новым образом

Отечественная певица Ольга Бузова предстала перед своими поклонниками в совершенно новом образе, который вызвал удивление. Знаменитость опубликовала свою фотографию в Telegram-канале, демонстрируя свой новый стиль.

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На снимке Бузова предстала в темно-бежевой майке и бордовых спортивных штанах. Ее волосы стали короче, а также получили окрашивание в стиле шатуш. Для завершения образа певица использовала яркий макияж и розовую помаду.

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«Новая я. Ворвалась в рабочую неделю красиво», — подписала свое фото телеведущая.

Создатель проекта “Дом-2” Валерий Комиссаров ранее охарактеризовал Ольгу Бузову как антидепрессант для любой женщины. По его мнению, телеведущая способна быть естественно смешной, глупой и неожиданной. Такое поведение артистки, по словам Комиссарова, повышает самооценку зрительниц. Продюсер сравнил Ольгу Бузову с женской версией героя русской сказки Иванушкой-дурачком и назвал основное качество артистки — искренность.