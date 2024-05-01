Белла Хадид снялась с цветами на обнаженной груди

Супермодель Белла Хадид снялась для рекламной кампании собственного парфюмерного бренда Orebella. Звезда подиумов опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На одном из кадров 27-летняя Белла Хадид предстала в провокационном образе. Супермодель была запечатлена в прозрачном платье, которое было украшено цветами. При этом знаменитость отказалась от нижнего белья. Белла Хадид также надела золотые серьги. Визажисты сделали ей сияющий макияж с оранжевой помадой, а стилисты по волосам — легкую укладку. Звезда подиумов позировала лежа на земле. Автором съемки выступила российский фотограф Елизавета Породина.

В феврале Белла Хадид объявила о запуске своего бренда безспиртовой парфюмерии. В основе духов: снежные грибы, масла камелии, оливы, миндаля, ши и жожоба. Парфюмы появятся в продаже 5 мая.

Недавно супермодель подтвердила слухи о новом романе. Белла Хадид впервые опубликовала фотографию с бойфрендом Аданом Бануэлосом. Звезда подиумов устроила праздник для близких друзей в конюшне. На одном из снимков знаменитость сидела за столом вместе с возлюбленным. Несмотря на то, что лицо мужчины было скрыто, интернет-пользователи смогли выяснить, с кем сейчас встречается Белла Хадид.

Ранее дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в алом мини-платье для обложки.